Дочесался: по ночной Елгаве разгуливал пони

В ночь на понедельник, около 1.20 сотрудникам полиции самоуправления сообщили, что по улице Пернавас в Елгаве гуляет пони. Отправившись на место, где было замечено явно сбежавшее откуда-то животное, стражи порядка обнаружили пони возле сервиса шин, где он лакомился травой.

Когда патрульные попытались подойти к пони, он стал удирать. Тогда решили проследить, куда животное направится. Пони остановился возле частного дома по ул.Авоту. К стражам порядка подошла хозяйка, которая пояснила, что пони по кличке Джупе чесал спину о столб забора и в итоге отжал забор и удрал с территории дома», - рассказала о ночном происшествии представитель полиции самоуправления Сандра Рексце.

Нагулявшегося пони передали его 27-летней хозяйке.