Не стыдно? Нацобъединение предлагает семьям с двумя детьми доплачивать по 10 евро

Национальное объединение «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) предлагает новое решение по увеличению семейных пособий - выделение ежемесячных доплат семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми.

Как сообщил агентству ЛЕТА сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс, партия предлагает выделять семьям с двумя несовершеннолетними детьми ежемесячно дополнительно по 10 евро. Сейчас такие семьи получают в сумме 34 евро в месяц.

Семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми ВЛ-ТБ/ДННЛ предлагает увеличить пособие больше.

Семьям с тремя детьми - на 66 евро в месяц. Сейчас за третьего ребенка семья получает пособие в размере 34 евро.

Семьям с четырьмя несовершеннолетними детьми предлагается доплачивать 116 евро, что в сумме с нынешними пособиями составит 100 евро за третьего и 100 евро за четвертого ребенка и за каждого следующего несовершеннолетнего ребенка.

Министр благосостояния Янис Рейрс сказал агентству ЛETA, что поддерживает это предложение.

Таким образом были бы соблюдены принципы, о которых правительство договорилось ранее, отметил он.

Сейчас размер пособия за первого ребенка составляет 11,38 евро, за второго - 22,76 евро, за третьего - 34,14 евро, за четвертого и каждого следующего ребенка - 50,07 евро в месяц.

Ранее Рейрс заявлял, что улучшить демографию и рождаемость поможет политика второго, а не третьего ребенка.

Он пояснил, что совет по делам демографии утвердил на следующий год 28 млн евро, а еще через год 32 млн евро на политику третьего ребенка, чтобы увеличить пособия, но поддержка этой идеи не была однозначной. Например, демограф Петерис Звидриньш считает, что правильнее было бы разработать политику второго ребенка, с чем согласен и Минблаг.