На дамбе АВ откроют монументальный флаг Латвии

В среду, 18 октября, в 10.00 планируется открыть на дамбе AB монументальную мачту с флагом Латвии, сообщила агентству ЛETA представитель департамента собственности Рижской думы Байба Гайлите.

Монументальная мачта для флага Латвии сооружена в честь столетия Латвийского государства и передана обществом «Латвийский флаг» в собственность Рижского самоуправления, которое обеспечит ее дальнейшую эксплуатацию.

Высота мачты 60 метров, а размеры флага Латвии, который будет на ней поднят, - 20 на 10 метров.

Разработку и реализацию проекта выполнили строительные предприятия ООО «Arhis», «ARS Buve», «Reck» и «Monolits SAG».

Во время церемонии передачи сооружения в дар столице запланировано также открытие выставки «Хроника государственного флага Латвии», которая затем станет передвижной.

«Флаг Латвии» - долгосрочный проект, в рамках которого к отмечаемому в 2018 году столетию государства планируется разместить монументальные государственные флаги в Риге и краях Латвии.

Монументальные мачты с флагом Латвии уже сооружены в Огре, Смилтене, Валке и Лимбажи, планируется их установка в Сигулде, Алуксне, Лиепае и Валмиере.

В краях проект реализуется на пожертвования и средства самоуправлений, в Риге - на частные пожертвования.