Из-за дождей ухудшилось состояние грунтовых автодорог по всей Латвии

Из-за затяжных дождей состояние грунтовых автодорог по всей Латвии ухудшилось, сообщили агентству ЛЕТА в АО «Латвияс валстс цели».

«Переувлажненное грунтовое покрытие дорог стремительно деформируется, дороги теряют несущую способность. Пока грунт не высох, образование ям предотвратить невозможно, так как тяжелая техника и грейдирование переувлажненных дорог могут лишь ухудшить ситуацию и окончательно повредить покрытие», - пояснили представители предприятия.

При необходимости на переувлажненных грунтовых автодорогах вводится ограничение по массе - запрет на движение транспорта весом тяжелее 10 тонн.

Из 20,081 тыс. км государственной сети автодорог 11,075 км составляют дороги с грунтовым покрытием.