До конца года «Ригас сатиксме» планирует получить 70 новых автобусов «Solaris Urbino»

До конца года польское предприятие по производству автобусов «Solaris Bus & Coach» планирует поставить муниципальному предприятию общественного транспорта «Ригас сатиксме» 70 новых автобусов «Solaris Urbino», сообщил агентству ЛЕТА его представитель Роланд Каткевич.

Первые новые автобусы «Solaris Urbino» появятся на улицах Риги в течение месяца, добавил представитель «Ригас сатиксме» Виктор Закис.

В салонах новых автобусов есть несколько гнезд для зарядки электронных устройств, кузов автобуса модернизирован, благодаря чему автобус стал легче, что позволяет экономить горючее,

рассказал Каткевич.

Сейчас представители «Solaris Bus & Coach» готовят новые автобусы для регистрации в Дирекции безопасности дорожного движения, затем они будут проверены и протестированы. Тесты, которые начнутся в ближайшие дни, выполнят специалисты «Ригас сатиксме».

Новые автобусы - часть закупки, договор о которой был заключен в 2013 году и предусматривает поставку 175 автобусов за 75,8 млн евро. Закончить поставку планируется в 2019 году.

«Ригас сатиксме» обслуживает 55 автобусных маршрутов, в распоряжении предприятия имеется более 400 разного вида автобусов.