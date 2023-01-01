Проблемы с местами в детских садах имеются в 23 самоуправлениях

Проблемы с обеспечением мест в муниципальных детских садах имеются в 23 самоуправлениях, на май текущего года местами в садах не были обеспечены 11,8% детей, сообщает Министерство охраны среды и регионального развития.

В принятом к сведению правительством докладе министерства говорится, что 29 самоуправлений рассчитали поддержку детям, которые посещают частные детские сады.

На 1 мая текущего года муниципальные дошкольные учреждения посещали в Латвии 75 936 детей, частные детские сады - 8513 детей, услугами нянь пользовались 1667 детей.

Средний размер помощи самоуправления на посещение частного детского сада составляет 212 евро в месяц.

Больше всего платит Бабитский край - 278 евро, а меньше всего Кулдигский край - 150 евро.

Средний размер помощи самоуправления детям, для которых дошкольное обучение обязательно, - 155 евро. В Адажском крае пособие составляет 212 евро в Кулдигском - 91 евро.