Раймонд Паулс рассказал, какую пенсию он получает: «Можно только посмеяться»

Так, актер Андрис Берзиньш индексацию пенсий считает издевательством: «Мужи из правительства, посмотрите, какая инфляция в стране. Как растут цены!» - заявил он. Актер рассказал, что если бы не его «хозяйственная жена» и проекты, в которых он задейстован, он с своими 275 евро не смог бы выжить.

В свою очередь Маэстро Раймонд Паулс отметил, что можно «только посмеяться». Его пенсия составляет 800 евро. «Если честно, считаю, что за то, что я дал государству своими налогами, мне надо было бы по крайней мере 5 000 евро» - отметил он.

В свою очередь, прославленная баскетболистка Ульяна Семенова получает в месяц чуть больше 300 евро и иронизирует, что когда получит «новую сумму» будет богата. «Плакать и жаловаться нет смысла, мне никто не поможет», - заявляет она.