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В Риге построят вытрезвитель и площадку для выгула собак

LETA
Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

Комитет городской собственности Рижской думы поддержал идеи о строительстве в Риге вытрезвителя, площадки для выгула собак и автостоянок.

Вытрезвитель разместится в здании на Кундзиньсале, которое Рижская дума переняла у государства, и его обустройство обойдется примерно в миллион евро.

Часть участка будет передана «Ригас наму парвалдниекс» для размещения техники.

Площадка для собак будет оборудована на участке площадью 3000 кв.м в районе улицы Вейстуру, а автостоянки на ул. Сахарова 23B, на Ранькя дамбис и в районе ул. Валдемара будут сданы в аренду для автостоянок на срок до пяти лет.

Рижская дума
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