Пурвциемс: жители годами подвергают себя смертельной опасности

Возле Пурвциемского рынка в Риге люди годами переходят дорогу в неположенном месте. Так жителям удобнее идти, например, на базар с остановки общественного транспорта. Однако на участке улицы Дзелзавас, где жители пересекают улицу, пешеходного перехода нет. Он расположен в паре сотен метров от конкретного места и многим кажется — это слишком далеко, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Водитель посигналил людям, пересекающим дорогу в неположенном месте после того, как один пешеход чуть не попал под машину. Это происходит в Риге возле Пурвциемского рынка. Несмотря на опасность для себя и тех, кто находится в транспорте, по наблюдениям Латвийского Радио, большинство людей идет по проезжей части, пересекая четырехполосную дорогу в неположенном месте.

Тут находится остановка общественного транспорта — улица Ницгалес.

В обеденное время рабочего дня в течение двух минут дорогу в неположенном месте пересекли 16 человек

. Одна женщина переходит здесь дорогу вместе с небольшой собачкой.

«У меня проблемы с костями, мне до светофора дальше ходить. Тут светофоры очень неудобно расположены. Здесь остановки получаются. Люди, когда спешат на транспорт, они тоже здесь перебегают. А до светофоров очень далеко ходить. Все переходят. Заметьте, кто с транспорта выходит, если надо на другую сторону, никто не идет до светофора. Потому что далеко находятся светофоры», — комментирует рижанка.

Если пересекать дорогу в неположенном месте, это занимает примерно минуту. В свою очередь, если идти до светофора — семь минут.Значительную часть жителей это не устраивает.

«Люди идут и я иду. У меня плохое зрение. Один глаз совсем не видит. Тут многие идут. Но, слава богу, ничего такого еще не произошло. Нужно бы здесь пешеходный переход сделать», — считает пожилой мужчина.

«Просто мне было по пути. Я не всегда тут иду, но бывает. Если бы тут был пешеходный переход, стало бы безопаснее. Но все уже привыкли», — признает жительница микрорайона.

«Это самый быстрый способ, как перейти. Не хочется ходить далеко, ждать светофор. Вот, только что еще один человек дорогу перебежал!», — отмечает живущий неподалеку молодой человек.

Большинство опрошенных считает, что на этом месте нужен пешеходный переход.

Однако в этом микрорайне несколько лет живущая женщина, которая вывела погулять собачку, придерживается другого мнения.

«Возникло бы, мне кажется, больше агрессии со стороны водителей. Потому что они бы начали возмущаться, что очень много народу, что очень неудобно расположили: светофор – переход – светофор. Наверное это невозможно, но подземный переход здесь был бы вообще супер. Это был бы самый оптимальный вариант!», — считает жительница.

Этот перекресток находиться в поле зрения департамента транспорта Рижской думы, говорит его представитель Уна Ахуна-Озола. Она объясняет, что конкретный участок дороги очень сложный.

«Тут есть не только проезжая часть – четырехполосное шоссе с двумя полосами в каждом направлении, — но и две автобусные остановке как на одной, так и на другой стороне дороги, а также по середине участка находится полоса разворота», — говорит Ахуна-Озола.

В свою очередь это, по словам представителя департамента, очень осложняет возможность перестроить участок дороги.

«По сути нужно перестроить весь этот участок улицы, чтобы создать безопасный пешеходный переход. Также нужно перенести уже построенные карманы общественного транспорта. Кроме того, нужно сохранить место для разворота», — отмечает Ахуна-Озола.

Представитель департамента объясняет, что подземные тоннели не современны — их сложно использовать, например, людям с инвалидностью. Поэтому такой вариант Рижская дума не рассматривает.

«Однако мы думаем об этом перекрестке, и в будущем он обязательно будет перестроен», — обещает чиновница.

Когда именно участок дороги возле Пурвциемского рынка может быть перестроен, в департаменте транспорта прогнозировать воздерживаются. Там говорят — в ближайшие два года это точно не произойдет.

Госполиция в конкретном месте в прошлом году зафиксировала три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В этом году таких было два. Никто не погиб.

Пока участок дороги не перестроен в департаменте призывают жителей использовать пешеходные переходы, которые находятся рядом.