Почему зубные врачи отказываются лечить детей

Заставляйте детей чистить зубы утром и вечером! Это не просто доброе пожелание. Просто в детской стоматологии настоящий кризис — врачи отказываются принимать детей, а приёма в каждом третьем зубоврачебном кабинете ребёнку нужно ждать больше месяца.

У сына Сигиты резко заболели зубы. Что делает мать? Конечно, сразу ищет зубного. Только вот многочисленные звонки не помогли: «Везде сказали, что на этот год закончились квоты. Тогда я обзванивала поликлиники, где лечат платно. И тоже сказали, что запись полная». В итоге ребёнка с острой зубной болью приняли только в одной из клиник.

Но за лечение детского зубика Сигита заплатила 40 евро. При том, что для детей бесплатной медицины никто не отменял,

напоминает LTV7.

Медицину не отменяли, а вот квоты на исходе, объясняют в национальной службе здравоохранения. Многие клиники, действительно, весь запас квот израсходовали — дальше только за деньги.

Надо ждать, в следующем году будет лучше — как мантру повторяет министр здравоохранения Анда Чакша:

«У нас недостаточное финансирование на то, чтобы увеличить тариф. Многие зубные врачи не подписывают договоры с государством о лечении детей. Мы уже запланировали увеличение тарифов и работаем над тем, чтобы эта услуга стала более доступной для детей».

Но пока иначе. Записываешься сегодня — попадёшь не раньше конца ноября. Такова ситуация в каждом третьем зубоврачебном кабинете, в котором принимают детей. По данным национальной службы здравоохранения, дольше месяца приёма надо ждать в 34% кабинетов. В каждом четвёртом — от 11 до 30 дней. И в 40% случаев приём состоится в течение 10 дней. Хуже всего ситуация в Риге и Видземе. Здесь на приём в течение 10 дней можно попасть только в треть кабинетов. Лучше всего в Латгалии — относительно быстро можно попасть к 77% стоматологов.

Ничего не поделаешь — врачи не хотят лечить детей. Тут и эмоции, и цены.

«В принципе, квот хватает, но эти цены... Трудно найти врача, который за такие деньги хочет работать», - рассказывает директор стоматологии Denta Артурс Муцениекс. В клинике Denta привели пример. Государственные тарифы за лечение ребёнка меньше в два, три, а то и в четыре раза. К примеру, за удаление многокорневого зуба с осложнениями у ребёнка любому врачу государство заплатит 13 евро 66 центов. А взрослому точно такая же операция будет стоить, начиная от 50 евро. Врачи советуют одно — регулярную профилактику.