Школы нацменьшинств на латышском: авантюра Шадурского или благо для русских детей?

Русская общественность Латвии обратилась к премьер-министру Марису Кучинскису с открытым письмом. Русские общественники призвали премьера остановить уничтожение меньшинственного образования и гарантировать использования русского языка и других языков национальных меньшинств в преподавании общеобразовательных предметов. Тем не менее, есть немало сторонников инициативы Шадурскиса, кстати, и среди самих русских.

Авторы обращения отмечают, что за время нахождения у руля Кабинета Министров, М. Кучинскис продемонстрировал в целом ответственную политику и старался избегать обострения национальных отношений. Все последние годы в латвийском обществе сохранялся мир, который способствовал привлекательности страны для инвестиций и экономической стабилизации.

Однако «тем большее непонимание… вызвало неожиданное решение взорвать этот хрупкий мир, подчинившись шантажу национал-радикалов из Национального объединения, а также поддержать одну из многих хаотичных реформ, регулярно порождаемых Министром образования К. Шадурскисом, который вступил в популистское соревнование с Национальным объединением в проталкивании решения о переводе всего обучения в меньшинственных школах Латвии исключительно на государственный язык».

Представители русской общественности подчеркивают, что в «случае перехода обучения исключительно на латышский язык… ученикам станет еще сложнее осваивать знания, а результаты обучения ещё более ухудшатся по сравнению с результатами выпускников латышских школ, где обучение до сих пор организовано исключительно на родном языке. Вывод о вреде новой реформы меньшинственного образования мы можем уверенно сделать на основании очевидных негативных результатов реформ 2004 и 2012 годов – учиться стало сложнее, оценки у выпускников меньшинственных школ резко ухудшились по сравнению с дореформенным периодом».

Авторы обращения напоминают, что «единственной страной, которая уничтожает меньшинственное образование, является охваченная экономическим кризисом и насилием Украина. В то же время такие преуспевающие страны, как Финляндия, Бельгия или Люксембург наоборот поощряют многоязычие в образовательной системе. Протест и возмущение вызывает решение латвийского правительства следовать примеру именно кризисной Украины».

Премьеру напоминают и о приближении парламентских выборов, в ходе которых «в том числе и русскоязычные граждане Латвии будут давать оценку результатам Вашей работы». Обращаясь к М. Кучинскису, авторы пишут: «мы призываем Вас дополнить законодательство Латвийской Республики нормой о гарантированной возможности использования русского языка и других языков национальных меньшинств в процессе обучения по общеобразовательным предметам … Давайте сохранять мир в нашем обществе! Он не невозможен без уважения власти как к интересам латышского большинства, так и русского меньшинства Латвии».

Открытое письмо в адрес премьера призвано разъяснить позицию русской общественности в преддверии предупредительного

митинга протеста, который состоится у Министерства образования 23 октября в 12.00.

Обращение подписали представители Штаба защиты русских школ, Русского союза Латвии, Латвийского комитета по правам человека, Русского общества в Латвии, Союза граждан и неграждан, Русской общины Латвии, общества «Родина» и Латвийского антинацистского комитета.

Как уже сообщал Русский TVNET, Министерство образования и науки планирует, что с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах будут преподаваться только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

Между тем, директор Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлакс ранее в эфире радио Baltkom сообщил, что инициатива Минобразования касается только старших классов.

Заметим, не все настроены столь категорично к инициативе Минобразования. Так, например, по сообщению агентства ЛЕТА, методист Даугавпилсского управления образования по вопросам билингвального обучения Силвия Мицкевича считает, что В Даугавпилсе новость о планах постепенного перехода образования на латышский язык воспринята позитивно.

Переход образования на латышский язык не должен вызвать особых проблем

По ее мнению, так как билингвальное обучение в школах нацменьшинств ведется уже достаточно долго,

переход образования на латышский язык не должен вызвать особых проблем.

Возможно, есть отдельные учителя, которым придется перестраиваться, но большинство уже сейчас работает на латышском языке, отметила Мицкевича. Не должно возникнуть проблем и у школьников, которые уже изучают отдельные предметы на латышском, в том числе и такие, как математика и химия, считает методист.

«Когда человек открывает рот, сразу можно понять, кто закончил русскую, а кто латышскую школу»

А вот, что пишет на своей странице в Facebook латвийский фотограф Александр Соколов.

"Образование в средних школах Латвии на русском языке ограничивает возможности молодых людей и затрудняет их утверждение в жизни.

«Почему люди ведутся на манипуляции и зомбирование? Читал, что Шадурскис предложил перевести образование в основной школе на латышский язык. Само собой, русские активисты сразу закричали - «дайте людям учиться на родном языке«. А дальше что? Очень мало людей с родным русским, которым удается так же хорошо выучить латышский. Будет реалистами, когда человек открывает рот, сразу можно понять, кто закончил русскую, а кто латышскую школу. В результате у нас огромное количество молодых людей, которые не могут комфортно себя чувствовать в латышской среде, которые через СМИ легко поддаются российской пропаганде и у которых проблемы с полноценным построением карьеры в этой стране», - указывает Соколов.

Сам он признается, что начал учить латышский язык только в 10-м классе средней школы.

Что думают по этому поводу партии

Заместитель председателя «Единства» Вилнис Кирсис рассказал, что правление партии обсудило возможный путь к обучению только на латышском языке. Он подчеркнул, что делать это нужно постепенно. В то же время

эти изменения позволили бы позже вернуться к вопросу о прекращении предоставления статуса неграждан детям.

Сопредседатель национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Райвис Дзинтарс заявил что предложение Шадурскиса не противоречит предлагаемым этой партией поправкам о переходе на образование на государственном языке.

В то же время он добавил, что, если идея об образовании на латышском языке не будет ясно и недвусмысленно включена в концепцию Министерства образования и науки (МОН), VL-TB/LNNK выступит со своей законодательной инициативой.

Политик считает, что переход должен проходить на всех уровнях, то есть не только в средних школах.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) еще рассмотрит на своем правлении инициативу нацобъединения, сказал председатель фракции СЗК Аугуст Бригманис. По его мнению, это важный вопрос для государства, и выражать свое личное мнение Бригманис не хотел бы. СЗК также хотел бы знать позицию Шадурскиса по предложенным ВЛ-ТБ/ДННЛ изменениям.

Большинство жителей «за»

Более половины жителей Латвии (61%) экономически активного возраста поддерживает перевод всех школ в стране на латышский язык обучения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу LNT.

Чаще всего положительно оценивали данную инициативу молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. В свою очередь, третья часть опрошенных выступает против обязательного перехода, а 5% не имеют конкретной позиции по этому вопросу.