В Латвию перемещены четыре семьи из Сирии

В рамках программы перемещения ЕС в Латвию из Турции во вторник были перемещены 17 лиц, которым необходима международная защита, в том числе 9 детей, сообщает агентство ЛЕТА.

Как пояснили в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP), в Латвию во вторник приехали четыре семьи из Сирии. Сейчас они находятся в центре ищущих убежища в Муцениеки. Среди них - представители таких профессий, как сапожник, крестьянин, водитель такси и грузовика.

Сотрудники Службы погранохраны продолжат работать с ищущими убежище и проведут подготовку необходимых документов, чтобы материалы дела можно было передать PMLP для дальнейшей работы и принятия решения по предоставлению статуса беженца или альтернативного статуса.

Отметим, что Латвия в рамках программы перемещения ЕС до этого приняла уже 363 человек.