Больницу «Линэзерс» планируют передать армии

Министерство здравоохранения планирует передать недвижимость стационара Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) «Линэзерс» на ул. Линэзера, 6 в Риге во владение Министерству обороны. Проект этого распоряжения подан на рассмотрение на совещании госсекретарей министерств.

Эта недвижимость больше не используется для обеспечения основных функций РВКУБ и другим учреждениям Минздрава тоже не нужна. В свою очередь Минобороны согласно перенять ее для развития базы поддержки Национальных вооруженных сил (НВС).

Минобороны планируется передать недвижимость площадью 87,658 тыс. кв. метров, включая 55 тыс. кв м лесной земли и 14 строений.