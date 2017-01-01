За пять лет в Риге закроются 42 игорных зала

Рижская дума сегодня одобрила закрытие еще 33 игорных залов, таким образом, в ближайшие пять лет в Риге планируется ликвидировать 42 игорных зала, сообщили агентству ЛЕТА в столичной думе.

Юридическое управление Рижской думы подготовило проекты постановлений думы об отмене выданных разрешений на открытие игорных залов в историческом центре Риги, его защитной зоне и на территории смешанной застройки. Запрет не распространяется на четырех- и пятизвездочные гостиницы и территории общественной застройки.

12 сентября Рижская дума одобрила закрытие девяти игорных залов, сегодня - еще 33..

Это решение принято, чтобы выполнить постановление Верховного суда от 24 февраля 2017 года по делу о выдаче разрешения на открытие игорного зала в Риге и на упорядочение исторического центра и его охраняемых территорий в соответствии с требованиями правил самоуправления.

После принятия решения о запрете на игорные залы в историческим центре Риги у предпринимателей, по закону, будет еще пять лет на сворачивание бизнеса.