ЦСУ: в Латвии самая доля руководителей-женщин в странах ЕС

В Латвии эта доля составляла в прошлом году 47%, в ЕС в целом - 33%.

В среднем в странах ЕС женщин на 5% больше, чем мужчин, но сильнее всего это различие в Латвии (18%), в Литве (17%), в Эстонии (13%), а в Люксембурге, Мальте и Швеции мужчин немного больше, чем женщин.

Женщины живут дольше мужчин - средний показатель продолжительности жизни в ЕС составил 83,3 года для женщин и 77,9 для мужчин, то есть женщины живут на 5,4 дольше. В странах ЕС эта разница составляет от 10-11 лет в Литве и Латвии и до менее четырех лет в Дании, Ирландии, на Кипре, в Нидерландах, Швеции и Великобритании.

Заботы о доме и детях в ЕС чаще всего берут на себя женщины - в 79% случаях женщины, в 34% случаях - мужчины. Эта разница больше всего в Греции (85% женщин и 16% мужчин) и в Италии (81% и 20%), а меньше всего в Швеции (74% женщин и 56% мужчин) и в Латвии (82% и 57%).