Ночью температура воздуха опустится ниже нуля градусов

В ночь на четверг и с утра температура воздуха в Латвии опустится до -1..+5 градусов, на севере Курземе и побережье Видземе будет теплее - от +5 до +9 градусов.

Местами образуется туман. Как ночью, так и днем будет дуть слабый западный ветер, ожидается небольшая или переменная облачность. Значительных осадков синоптики не прогнозируют.

Максимальная температура воздуха днем составит +9..+13 градусов.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, с утра местами сгустится туман. Будет дуть слабый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от +1 градуса в пригороде до +6 градусов на севере города. Днем воздух прогреется до +12 градусов.