Будет проложена велодорожка Вецаки-Лиласте

Рижская дума сегодня одобрила прокладку велодорожки Вецаки-Лиласте, которая станет частью веломаршрута европейских стран «Eiro Velo» общей протяженностью 70 тыс. км, сообщили агентству ЛЕТА в гордуме.

Велодорожка протяженностью 18,4 км будет проложена от ул. Саулгриежу в Вецаки через Калнгале, Гарциемс, Гарупе и Царникаву до комплекса отдыха «Медзабаки» в Лиласте.

Маршрут проекта «Eiro velo 13 - железный занавес» делит Европу на две части - восточную и западную, подобно тому, как 50 лет назад ее разделял «железный занавес».

В Латвии этот веломаршрут протяженностью 562 км будет проложен вдоль морского побережья от Айнажи до границы с Литвой в Курземе,

рассказала председатель Царникавской думы Дайга Юревица.

Проект «Eiro Velo» планируется завершить до 2020 года. Веломаршрут «железного занавеса» под номером 13 протяженностью 10,4 тыс. км пройдет по территории 20 стран: Норвегии, Финляндии, России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Чехии, Австрии, Словакии, Венгрии, Словении, Хорватии, Румынии, Сербии, Болгарии, Македонии, Греции и Турции.