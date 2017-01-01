Начинаются военные учения Mazais Namejs: число участников превысит 2700

Сегодня в Латвии начинаются военно-полевые тактические учения «Mazais Namejs 2017», число их участников превысит 2700, сообщили агентству ЛETA в Земессардзе.

В учениях будут участвовать земессарги, военные и резервисты Национальных вооруженных сил Латвии, а также ополченцы и военнослужщаие из Литвы, Эстонии, Дании и США.

Цель учений - повышение уровня подготовленности бригадных подразделений, совершенствование взаимодействия личного состава подразделений, навыков процесса принятия решений и реагирования.

Наиболее активные действия во время учений «Mazais Namejs» планируются 19-22 октября на объекте «Межайне» в Скрундском крае и 27-29 октября в окрестностях Лимбажи, Алои, Дагды и Алуксне.

Учения организует Земессардзе. Во время учений предусмотрено передвижение колонн военного транспорта по главным и региональным автодорогам к Скрундском, Лимбажском, Алойском, Дагдском и Алуксненском краях.