Заоктябрило: температура воздуха опустилась ниже нуля

Утром в четверг почти по всей Латвии температура воздуха составила ниже +5 градусов, а местами опустилась до 0..+1 градуса, свидетельствуют данные «Латвияс валстс цели» и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Теплее было на побережье - около +10 градусов. Температура поверхности дорог понизилась до +1..+5 градусов, риск обледенения невелик.
В Риге воздух остыл до +4..+5, в аэропорту до +1.
Синоптики обещают сегодня малооблачную погоду, воздух прогреется до +9..+13 градусов.