LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Заоктябрило: температура воздуха опустилась ниже нуля

LETA
Фото: Lita Krone / LETA

Утром в четверг почти по всей Латвии температура воздуха составила ниже +5 градусов, а местами опустилась до 0..+1 градуса, свидетельствуют данные «Латвияс валстс цели» и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Теплее было на побережье - около +10 градусов. Температура поверхности дорог понизилась до +1..+5 градусов, риск обледенения невелик.

В Риге воздух остыл до +4..+5, в аэропорту до +1.

Синоптики обещают сегодня малооблачную погоду, воздух прогреется до +9..+13 градусов.

0 Комментарии