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Янсонс: за десять лет вопрос о детях неграждан надо решить

LETA
Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Следующие десять лет могут быть переходным периодом, чтобы решить вопрос о прекращении применения статуса неграждан к детям, заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» омбудсмен Юрис Янсонс.

За эти же десять лет должна быть проведена и соответствующая работа в учебных заведениях, считает он.

Янсонс выразил сожаление, что конструктивные дискуссии по предложению президента Раймонда Вейониса о детях неграждан не состоялись. Он считает, что причин этому было несколько, в том числе не на высоте оказались ответственные за коммуникацию президента люди. Янсонс считает, что инициатива Вейониса была неправильно преподнесена обществу. «Людей смутили, а инициативу «закопали«», - заявил он.

Янсонс напомнил, что просил парламент и премьер-министра учесть, что, неграждане не являются лицами без подданства, как их «обзывает комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс».

Как сообщалось, в сентябре Сейм отклонил инициативу Вейониса о прекращении предоставления детям статуса неграждан.

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