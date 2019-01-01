50 способов, как сделать преуспевающий город Латвии «мертвым»

Сложно найти в Латвии место с такой большой концентрацией как развалин, так и культурно-исторических памятников - трущобы и шедевры одновременно на каждом шагу. Несмотря на то, что окружающая среда столицы курорта Балтийского региона деградировала, инфраструктура доведена «до ручки», амбиции Юрмальской думы грандиозны. В Кемери все начнется уже в будущем году! Так обещает самоуправление. Кемери ждут свою птицу счастья.

Депрессия Кемери

«В Кемери, в маленьком домике, жила однажды красивая Аннушка...» Во время Первой мировой войны в Кемери действительно жила красотка Анна. Может, и несколько.

Кемери были городом уже тогда, когда на месте Юрмалы стояли только рыболовные приманки.

Сейчас Кемери - как спящая красавица. Время завоевавшего когда-то всемирную славу лечебного курорта остановилось - остались лишь ностальгические воспоминания. В развалинах гуляет ветер, но как тут было раньше? В начале 20 века на курорт Кемери курсировал поезд прямо из Москвы. Вместо десяти санаториев, поликлиник и исследовательских лабораторий - пансионат для людей с зависимостями, дневной центр для душевнобольных и детский дом «Спридитис». Вот и все. «Сложный контингент» пансионата «Родина» размещен в Кемери, так как здесь «депрессивная зона».

На самом деле, у «депрессивной зоны» есть огромные возможности для развития.

В 20-х годах 19-го века журнал «Новая неделя» писал: «Далекую славу получили Кемери, вылечив или частично улучшив самочувствие тысяч больных, измученных ревматизмом суставов. Серные ванны оказали благоприятное значение и на другие воспаления суставов после заражения крови, гриппа, гонореи, тифа и т.д. И подагра после ванн Кемери исчезает или полностью, или здоровье в значительной степени улучшается. Из нервных заболеваний, которые благополучно лечат в Кемери, можно упомянуть ишимичные боли, которые мучают вроде бы здоровых с виду людей и являются невыносимыми, воспаления и невролгия плеча и лица и т.д. Различные заболевания спинного мозга пропадают на долгое время. Все случаи заболеваний мускульных систем находят в Кемери помощь». FOTO: Jūrmalas pilsētas muzejs, Jānis Škapars/TVNET

В то время богатых людей манили современные процедуры и высокий сервис, которыми гордились Кемери. В советской время путевки в «прибалтийский» санаторий просто так не валялись. Их «по блату» делили в Москве. И в советское время у Кемери было развитие в исследовательской лаборатории по обработке грязи, за которым тщательно следили.

Кемери с лечебной точки зрения - уникальны, так как редко где в одном месте можно найти грязь, минеральную воду, лес, болото, море, единогласны врачи. Когда-то грязевые ванны в санатории Кемери были впечатляющими. В двухсотлитровую ванну помещали три ведра грязи, ванну наполняли теплой минеральной водой из серного источника и все перемешивали. В 39-градусной воде лежали 10, 20 минут. В Кемери в лечебных целях использовали сероводород и минеральную воду хлорида натрия.

20 лет застоя

В Кемери - десятки культурно-исторических объектов, начиная с памятника государственного значения - построенного Эйженом Лаубе в 1936 году санатория «Кемери» или Белого замка, - от величественной водонапорной башни до скульптурой ящерицы в парке замка, где все еще бьет лечебный сероводородный источник.

Однако большая часть исторических построек находится в таком состоянии, что без эмоциональных фраз «ужас» и «шок» на них смотреть невозможно.

Центральная ось Кемери - белый замок, постронное во времена Улманиса здание гостиницы. Ужасно красивое! С речью на открытии гостиницы выступил сам Карлис Улманис. Уже тогда чудо времен Улманиса охраняли черный пес и охранник в будке. Сама монолитная постройка выглядит великолепно, но, принимая во внимание, что санаторий обещают закончить уже более 20 лет, нет большой веры, что в конце концов все завершится успешно. FOTO: Jūrmalas pilsētas muzejs, Jānis Škapars/TVNET

Тем не менее, все-таки приятно, что замок «латвийского времени» не постигла та же участь, как крупнейший в Балтии санаторий «Латвия», переделанный в «Ливу», который проработал всего 9 лет. После этого здание комплекса превратилось в многоэтажные развалины, привлекающие любителей острых ощущений, туристов, фотографов и просто любителей выпить. Сейчас от красоты советских времен осталась только большая куча бетона и кирпичей. «Ступени были ярко-красными, мягкий ковер с металлическими краями золотистого цвета, чтобы посетители не споткнулись. На потолках - большие стеклянные люстры. Все сверкало и блестело. Для меня как ребенка посещение санатория было большим событием», - впечатлениями детства делится Лаура. Когда родители девочки переехали в Каугури, Лаура продолжала ходить в Кемерскую школу, которая была меньше и дружней.

«В конце 90-х местные ходили воровать в «Ливу» как на работу»,

- вспоминает директор пансионата «Родина» Инара Карпович. В Кемери она попала после окончания университета в конце 1969 года и до конца 90-х годов, когда «все пошло прахом», являлась главным врачом санатория «Родина». FOTO: Jūrmalas pilsētas muzejs, Jānis Škapars/TVNET

Тем не менее, единственное невредимое здание санатория в лесу радует глаз. Вокруг него - красивейший парк и пахнет тухлыми яйцами. Но что делать, если так пахнет лечебная серная вода. Пятиэтажное здание украшают элементы архитектуры классицизма, терассы на крыше и башня в центре. По размаху и форме оно напоминает известный «Титаник». Здание можно увидеть и в фильме Айгара Граубы «Baiga vasara», а также в фильмах, снятых в советское время. В советское время тут был всесоюзный санаторий на 300 мест, где лечили кости, мускулы, гинекологические и нервные заболевания.

Спасется ли «Титаник»?

Сейчас 80-летнее здание после нескольких неудачных смен владельцев принадлежит «Park Hotel Ķemeri». Гостиницу времен Улманиса вместе со сгоревшим комплексом зданий в центре Кемери, где в советское время находилась поликлиника курорта, инвесторы купили за неполные три миллиона евро. Несколько лет назад компания обещала вложить в собственность 20 миллионов евро, взяться за работу в рекордном темпе - создать гостиницу высокого класса с клиникой международного уровня, где будут использоваться только природные ресурсы Кемери. Этого не случилось. Сейчас владельцы обещают, что двери санатория откроют через год. По наблюдениям TVNET, работники в санатории есть. Титан ждет своего часа.

Неудивительно, что после неудачной многолетней серии бывшего владельца - арабского богача - большого доверия не вызывают и новые инвесторы, так как один из членов правления «Park Hotel Ķemeri» Андрей Даненгирш, согласно информации Службы госдоходов (СГД), является 12-м по величине долга по налогам перед государством. Его долг сейчас составляет 3,47 млн евро.

Однако дума на инвесторов возлагает большие надежды

- пересмотрен двусторонний протокол, предусматривающий восстановление комплекса санатория «Кемери» и начало его работы с 1 октября 2019 года, что создаст минимум 195 новых рабочих мест. В свою очередь самоуправление обещает привести в порядок инфраструктуру Кемери, чтобы гости санатория не сталкивались с культурным шоком от деградированного вида окрестностей. Представьте, как выглядит ослепительно белая, эксклюзивная гостиница с клиникой посреди «чернухи»! Чтобы мечты о природном туризме и международном курорте реализовались,

Кемери нужно не только измениться, но и освободиться от нынешнего мрачного образа, который глубоко въелся в плоть города.

Страх и ненависть в Кемери

Бывший кемерский променад состоит из развалин, которые молча рассказывают свою историю жизни. Идти по центральной улице страшно - одни развалины сменяются другими. Людей, кажется, нет вообще. Внутри разрушенных домов валяются части конструкции зданий, шлак, пустые бутылки, тряпки. Мертвый город! Как это вообще возможно? В порядке только одно здание, где находятся библиотека и аптека. FOTO: Jūrmalas pilsētas muzejs, Jānis Škapars/TVNET

Местные говорят о Кемери в прошлом времени.

Тут был универсам, рынок, все в цветочных горшках. Был клуб и стильный по тем временам кинотеатр, где каждый вечер показывали хорошие фильмы, недоступные рижанам. Залы были полны. Еще был специализированный рыбный магазин, где можно было купить - эх, какие же вкусные, копчености. Здание, где сейчас находится магазин «Top», в советское время было кафе-мороженым, с белыми, украшенными кружевными узорами столами и стульями, вспоминает Лаура. А за углом был отличный пивбар, который называли «Трехбобовой Марией». Когда-то из Кемери до Яункемери курсировал трамвай. Но, видя крохи величия, оставшиеся от «островка любви», плачут даже закаленные в тюрьме типы, в понимании которых красота дальше фотографий в стилю ню не распространяется. FOTO: Jūrmalas pilsētas muzejs, Jānis Škapars/TVNET

За сгоревшей поликлиникой курорта стоит каменный памятник выдающемуся русскому физиологу, лауреату Нобелевской премии Ивану Павлову. Да, да, тому самому, который исследовал поведение собак, их слюноотделение как ответ на прошлый опыт раздражения, и установил феномен рефлекса.

У Павлова отломан нос, поэтому он походит на босяков, которые потеряли многое человеческое, однако рефлексы «собаки Павлова» сохранили.

Полиция поясняет, что в последние года в микрорайоне Кемери число преступлений снизилось, возможно, это связано с закрытием мест нелегального распространения алкоголя и усиленным контролем в городе.

Большая часть жилых домов деревянная, с мелким, миниатюрным силуэтом. Возможно, в свое время здания строились в качестве дач.

Конечно, они со вкусом прибраны, хорошие дома, но общий тренд Кемери - бедность.

В ожидании больших перемен

Понятно, что статус Кемери должен измениться. Это самоуправление понимает и хочет вернуть былую яркость. «Природа Кемери и культурно-историческое наследние - приоритетно развиваемая территория», - поясняют в думе. С помощью софинансирования Европейского фонда регионального развития реализуются объемные проекты по инвестициям в инфраструктуру. Это произойдет уже скоро - через несколько месяцев. Во всяком случае, так обещает самоуправление. К примеру, строительный проект парка закончат в конце декабря.

Так что уже в будущем году начнут перестройку парка Кемери и его восстановление на площади в 26 гектаров. Восстановят мостик парка, пешеходные дорожки, павильон - ротонду, лодочную пристань, сероводородный павильон и фонтан «Кирзациня», а также детскую площадку и беседки. Кроме того, отреставрируют памятник основателям и директору курорта Кемери, восстановят партерную часть парка у гостиницы.

В 2019 году отреставрируют водонапорную башню Кемери, создадут публичную смотровую платформу. На первом этаже башни будет туристический информационный центр, галерея музея и выставочный зал.

И еще: в 2019 году начнут строительство многофункционального центра природного туризма на улице Эмила Дарзиня. Это будет «якорем» социально-экономического развития Кемери.

Недавно завершился международный конкурс, на который были получены заявки 11 как латвийских, так и зарубежных инвесторов. Международная комиссия жюри результаты оценит и сообщит до конца октября. Общий наградный фонд конкурса - 30 000 евро, первый приз - 15 000 евро, второе и третье место - 9 и 6 тысяч, соответственно.

«С завершением конкурса Юрмала приблизилась к новому разделу в рассказе развития Кемери»,

- говорит исполнительный директор Юрмальской городской думы Эдгар Стобов. «Принимая во внимание широкую географию предложений, ожидается, что видение развития территории будет разнообразным и интересным». К реализации идеи природного туризма привлечены учебные силы Латвийского университета. Предложения конкурса будут доступны и для публичного осмотра.

Прогнозируется, что строительство центра завершат в 2021 году. Самоуправление надеется, что с приведением в порядок инфраструктуры Кемери как магнит притянет предпринимателей, которые создадут рабочие места.