Названа болезнь, причиняющая наибольший ущерб экономике

Ни одна другая болезнь не причиняет такой большой ущерб экономике и благосостоянию, как грипп, подчеркнул сегодня на пресс-конференции директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) Юрий Перевощиков.

Прогнозировать начало эпидемии гриппа трудно, но обычно число заболевших гриппом начинает расти в декабре. Это означает, что пик эпидемии может быть достигнут на последней неделе января, отметил он.

В прошлом году в результате заболевания гриппом в Латвии умерли 76 человек, все они страдали по меньшей мере одним хроническим заболеванием. Как минимум в 14 случаях инфицирование гриппом произошло в больнице.

Во время эпидемии в Латвии гриппом болеют от 5% до 15% населения.