Грипп приближается: глава Минздрава назвала самое верное средство против него

Чтобы защитить себя от заболевания гриппом, нет ничего лучше и эффективнее вакцинации, подчеркнула на сегодняшней пресс-конференции министр здравоохранения Анда Чакша.

Минздрав и подчиненные ему учреждения будут продолжать убеждать людей в необходимости вакцинации, особенно маленьких детей, беременных женщин и пожилых людей, отметила она.

В Латвии выдается много листов временной нетрудоспособности, а во время эпидемии гриппа их количество увеличивается еще больше. Министр призывает работодателей позаботиться о вакцинации своих работников от гриппа.

Расходы на лечение от гриппа, в том числе на медикаменты, во много раз превышают стоимость вакцинации, добавила Чакша.

Заместитель директора Национальной службы здравоохранения Антра Фогеле сообщила, что государство полностью оплачивает вакцинацию от гриппа детям в возрасте от шести до 24 месяцев и детям в возрасте до 18 лет, страдающим хроническими заболеваниями обмена веществ, почечными, легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Страдающим хроническими заболеваниями жителям старше 65 лет и беременным женщинам государство оплачивает 50% стоимости вакцинации.