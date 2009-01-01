Почему полицейским и пожарным не повысят зарплаты? МВД: хватит, они уже свое получили!

В качестве приоритетов в следующем году Министерство внутренних дел (МВД) выдвигает укрепление восточной границы, защиту детей и борьбу с терроризмом и киберпреступлениями. Примечательно, что число специалистов по кибербезопасности министерство намерено увеличить сразу на 75%.

Вместе с тем зарплаты рядовых полицейских, пожарных, пограничников и сотрудников пенитенциарной системы в будущем году останутся прежними. Как пояснил в программе Латвийского радио 4 «Подробности» госсекретарь МВД Димитрий Трофимов,

всем этим работникам недавно уже повышались зарплаты и вновь возвращаться к этому вопросу сейчас неуместно.

В беседе с радиостанцией госсекретарь министерства отметил, что сейчас уровень зарплат полицейских и сотрудников других ведомств МВД вернулся на докризисный уровень. То есть на показатель почти десятилетней давности.

«В 2009 году, после кризиса, мы начали работу по проведению структурной внутренней реформы, в рамках которой была подготовлена концепция по новой системе заработных плат. И уже в 2015-2016 годах было реальное решение правительства — на систему оплаты труда было выделено дополнительное финансирование, по 26 миллионов.

То есть мы говорим о том, что в общем это 52 миллиона, которые были присвоены на повышение зарплат,

и с 1 января 2017 года оба эти финансирования направлены, прежде всего, как на выравнивание, так и, конечно, присвоение заработной платы соответственно разработанному новому каталогу. Это уже, может быть, детали, но, в принципе, очень важные детали. Потому что мы говорим о том, что вся эта новая система оплаты труда основана на определенных принципах.

Если мы говорим о следствии, то это привязка зарплаты следователя к зарплате прокурора на районном уровне. Это также тот момент, о котором говорит и генеральный прокурор, что, в принципе,

разница между необходимостью квалификации этих уровней — она минимальна.

Практически это означает, что оба уровня должны работать и, соответственно, быть мотивированны на общих принципах», — рассказал Трофимов.

Возвращаясь к ответу на заданный вопрос, почему МВД решило избрать приоритетом кибербезопасность вместо повышения зарплат полицейских, Трофимов сослался на финансовые возможности правительства.

«Они получили, как я уже сказал. Все эти средства были направлены на четыре службы. Это пожарники, пограничники, полиция и система мест заключения. Это четыре учреждения, которым были присвоены эти 52 миллиона. И в принципе, говорить о том, что, ну, буквально через год возможно какое-то дополнительное финансирование на зарплаты — не приходится.

Мы сейчас проводим как раз анализ того, как это финансирование было распределено, у нас есть некоторые выводы внутренние, мы будем проводить, конечно, какие-то мероприятия внутренние для калибрации или совершенствования той системы, которая была внедрена с 1 января 2017 года. То есть, еще раз: вот-вот 52 миллиона были присвоены для этих нужд, и как раз это те средства, которые были, можно сказать, в большей степени урезаны принудительно в рамках экономического кризиса, и вот это финансирование во многих своих позициях вернулось на предкризисные позиции», — отметил Трофимов.

Представитель министерства добавил, что несмотря на большое количество работников структур МВД, недавнее повышение зарплат коснулось всех.

«Это так, да. Количество персонала МВД является одним из самых крупных в госуправлении как таковом, поэтому понятно, что это финансирование разделив, мы говорим о том, что это, в принципе, мы основываемся на принципе, когда зарплата, опять же, следствие должно быть на 80% от зарплаты прокурора на районном уровне, если мы говорим о патрульно-постовой службе, дорожной полиции, всех спецслужб и других организаций, то понятно, что все получили какую-то прибавку.

Нужно отметить, что перед инвестицией в зарплаты была проведена тоже реформа по включению так называемых пайковых в зарплату. С одной стороны, может, персонал, люди не воспринимают это как что-то дополнительное, но в то же самое время это, однозначно, та сумма, которая облагается налогами, и вместе с тем, конечно, улучшается социальная защита каждого работника», — заключил госсекретарь МВД.

Ранее, напомним, сотрудники Госполиции заявляли о недовольстве размером своих зарплат.