Где в Риге можно бесплатно сдать опавшие листья?

С учётом пожеланий жителей и общественных организаций, представляющих интересы владельцев частных домов в микрорайонах, самоуправление Риги уже шестой год подряд определяет в городе места, где с конца октября в течение трех недель частные лица могут сдать опавшие листья.
Собранные листья за счет самоуправления будут доставлены в Гетлини на переработку. Самоуправление напоминает, что погрузку мешков с листьями в транспортируемое средство жители проводят собственными силами, и только в определенном месте и в указанное время. Мешки с листьями нельзя привести заранее и оставить, кроме того, листья не должны содержать каких-либо других бытовых отходов.
МЕСТО И ВРЕМЯ СБОРА ЛИСТЬЕВ:
Зиемельский район и Видземское предместье:
Суббота – 28 октября, 4 и 11 ноября
проспект Сигулдас, 12 (автостоянки) – с 9:00 до 10:00
улица Гданьска, 6 (перекресток с улице Стокхолмса у большой сосны) – с 10:00 до 11:00
5-линия Чиекуркалнса, 13 – с 11:00 до 12:00
напротив улицы Гарциема, 10 (автостоянки) – с 13:00 до 14:00
Воскресенье – 29 октября, 5 и 12 ноября
улица Дзербенес, 14 – с 9:00 до 10:00
перекресток улиц Таливалжа и Стуриша – с 10:00 до 11:00
перекресток улиц Мадонас и Браслас – с 11:00 до 12:00
перекресток улиц Маконю и Бергю – с 13:00 до 14:00
Контактный телефон 67 026 611 по будням в рабочее время
Пардаугава:
Окрестности Золитуде
Угол улиц Я. Эндзелина и Ростокас (асфальтированная автостоянка) у Золитудского рынка – в воскресенье, 29 октября, 5 и 12 ноября – с 9:00 до 13:00
Окрестности Плескодале и Шампетера
На улице Кукшу, напротив кладбища Плескодалес – по субботам, 28 октября, 4 и 11 ноября – с 14:00 до 16:00
Окрестности Биерини
Перекресток улиц Кантора, Амулас и Слампес (асфальтированная автостоянка) – по субботам, 28 октября, 4 и 11 ноября, по воскресеньям – с 9:00 до 13:00
Окрестности Зиепниеккалнса
На улице Тумес, напротив кладбища – по субботам, 28 октября и 11 ноября – с 14:00 до 16:00
Окрестности Агенскалнса
На углу улиц Бишу и Лапу – по воскресенья, 29 октября, 5 ноября, а также в субботу, 5 и 12 ноября – с 14:00 до 16:00
Окрестности Иманты
Перекресток Юрмалас гатве, улиц Прогресса и Кооператива – по воскресеньям, 29 октября, 5 и 12 ноября – с 14:00 до 16:00
Контактный телефон 67 012 319, по будням в рабочее время.
ЛАТГАЛЬСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ:
Окрестности Дарзини, по субботам, 28 октября, 4 и 11 ноября:
угол улиц Тайснас и Дарзу – 10:00
угол улиц Дарзиню и Цидонию – 10:15
угол улицы Яньогу и 1-й линии – 10:25
угол улицы Яньогу и 7-й линии (парк) – 10:35
угол улиц Цидонию и Яньогу – 10:45
угол улиц Яньогу и Тайснас – 11:00
угол улицы Яньогу и 25-й линии – 11:15
угол улиц Яньогу и Дарзиню – 11:25
угол улицы Дарзиню и 46-й линии – 11:35
улица Дарзиню, кольцевая автобуса – 11:45
угол улиц Дарзиню и Сакню – 11:55
угол улиц Сакню и 25-й линии – 12:00
угол улиц Сакню и Тайснас – 12:15
угол улиц Тайснас и Абелю – 12:25
угол улиц Сакню и Цидонияс – 12:35
Шкиротава: угол улиц Сила и Малею – 13:30
Окрестности Кенгарагса, по воскресеньям – 29 октября, 5 и 12 ноября:
угол улиц Локомотивес и Булту – 9:30
напротив улицы Дубнас, 5,3 – 10:00
напротив улицы Плосту, 10,8 , у гаражей – 10:15
на улице Квадрата, у вышки наблюдения за птицами – 10:30
Окрестности Плявниеки и Дарзциемса, по субботам – 29 октября, 5 и 12 ноября:
на улице Циелаву, возле дома по адресу улица Карсавас, 36 – 11:30
на углу улиц Резекнес и Звартавас – 12:00
на углу улиц Пилдас и Звартавас – 12:30
на углу улиц Пилдас и Крауклю – 13:00
на углу улиц Сеску и Еноту – 13:30
на лице Гайсмас, между адресами улица Стопиню, 50a и улица Гайсмас, 30 и 31 – 14:00
Контактные лица:
На территории в окрестностях Дарзини – т. 29 138 411;
На территории в окрестностях Кенгарагса – т. 29 115 759;
На территории в окрестностях Плявниеки и Дарзциемса – т. 25 615 580.