Где в Риге можно бесплатно сдать опавшие листья?

С учётом пожеланий жителей и общественных организаций, представляющих интересы владельцев частных домов в микрорайонах, самоуправление Риги уже шестой год подряд определяет в городе места, где с конца октября в течение трех недель частные лица могут сдать опавшие листья.

Собранные листья за счет самоуправления будут доставлены в Гетлини на переработку. Самоуправление напоминает, что погрузку мешков с листьями в транспортируемое средство жители проводят собственными силами, и только в определенном месте и в указанное время. Мешки с листьями нельзя привести заранее и оставить, кроме того, листья не должны содержать каких-либо других бытовых отходов.

МЕСТО И ВРЕМЯ СБОРА ЛИСТЬЕВ:

Зиемельский район и Видземское предместье:

Суббота – 28 октября, 4 и 11 ноября

проспект Сигулдас, 12 (автостоянки) – с 9:00 до 10:00

улица Гданьска, 6 (перекресток с улице Стокхолмса у большой сосны) – с 10:00 до 11:00

5-линия Чиекуркалнса, 13 – с 11:00 до 12:00

напротив улицы Гарциема, 10 (автостоянки) – с 13:00 до 14:00

Воскресенье – 29 октября, 5 и 12 ноября

улица Дзербенес, 14 – с 9:00 до 10:00

перекресток улиц Таливалжа и Стуриша – с 10:00 до 11:00

перекресток улиц Мадонас и Браслас – с 11:00 до 12:00

перекресток улиц Маконю и Бергю – с 13:00 до 14:00

Контактный телефон 67 026 611 по будням в рабочее время

Пардаугава:

Окрестности Золитуде

Угол улиц Я. Эндзелина и Ростокас (асфальтированная автостоянка) у Золитудского рынка – в воскресенье, 29 октября, 5 и 12 ноября – с 9:00 до 13:00

Окрестности Плескодале и Шампетера

На улице Кукшу, напротив кладбища Плескодалес – по субботам, 28 октября, 4 и 11 ноября – с 14:00 до 16:00

Окрестности Биерини

Перекресток улиц Кантора, Амулас и Слампес (асфальтированная автостоянка) – по субботам, 28 октября, 4 и 11 ноября, по воскресеньям – с 9:00 до 13:00

Окрестности Зиепниеккалнса

На улице Тумес, напротив кладбища – по субботам, 28 октября и 11 ноября – с 14:00 до 16:00

Окрестности Агенскалнса

На углу улиц Бишу и Лапу – по воскресенья, 29 октября, 5 ноября, а также в субботу, 5 и 12 ноября – с 14:00 до 16:00

Окрестности Иманты

Перекресток Юрмалас гатве, улиц Прогресса и Кооператива – по воскресеньям, 29 октября, 5 и 12 ноября – с 14:00 до 16:00

Контактный телефон 67 012 319, по будням в рабочее время.

ЛАТГАЛЬСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ:

Окрестности Дарзини, по субботам, 28 октября, 4 и 11 ноября:

угол улиц Тайснас и Дарзу – 10:00

угол улиц Дарзиню и Цидонию – 10:15

угол улицы Яньогу и 1-й линии – 10:25

угол улицы Яньогу и 7-й линии (парк) – 10:35

угол улиц Цидонию и Яньогу – 10:45

угол улиц Яньогу и Тайснас – 11:00

угол улицы Яньогу и 25-й линии – 11:15

угол улиц Яньогу и Дарзиню – 11:25

угол улицы Дарзиню и 46-й линии – 11:35

улица Дарзиню, кольцевая автобуса – 11:45

угол улиц Дарзиню и Сакню – 11:55

угол улиц Сакню и 25-й линии – 12:00

угол улиц Сакню и Тайснас – 12:15

угол улиц Тайснас и Абелю – 12:25

угол улиц Сакню и Цидонияс – 12:35

Шкиротава: угол улиц Сила и Малею – 13:30

Окрестности Кенгарагса, по воскресеньям – 29 октября, 5 и 12 ноября:

угол улиц Локомотивес и Булту – 9:30

напротив улицы Дубнас, 5,3 – 10:00

напротив улицы Плосту, 10,8 , у гаражей – 10:15

на улице Квадрата, у вышки наблюдения за птицами – 10:30

Окрестности Плявниеки и Дарзциемса, по субботам – 29 октября, 5 и 12 ноября:

на улице Циелаву, возле дома по адресу улица Карсавас, 36 – 11:30

на углу улиц Резекнес и Звартавас – 12:00

на углу улиц Пилдас и Звартавас – 12:30

на углу улиц Пилдас и Крауклю – 13:00

на углу улиц Сеску и Еноту – 13:30

на лице Гайсмас, между адресами улица Стопиню, 50a и улица Гайсмас, 30 и 31 – 14:00

Контактные лица:

На территории в окрестностях Дарзини – т. 29 138 411;

На территории в окрестностях Кенгарагса – т. 29 115 759;

На территории в окрестностях Плявниеки и Дарзциемса – т. 25 615 580.