Ближайшей ночью похолодает до -3 градусов

В ночь на пятницу и с утра в Латвии ожидается туман, местами видимость снизится до ста метров и даже меньше, сообщает агентство ЛЕТА.

Согласно прогнозам синоптиков, возможны заморозки, отдельные частки дорог обледенеют.

Ожидается слабый ветер или безветрие. Температура воздуха ночью опустится до -3..+4 градусов.

Днем синоптики прогнозируют частичную облачность без значительных осадков. Сохранится слабый ветер, воздух прогреется до +7..+11 градусов.

В Риге также возможен густой туман, но день будет солнечным. При слабом ветре температура воздуха в ночь на пятницу опустится до +2..+3 градусов, в пригороде - до +1..-2 градусов. Днем воздух прогреется до +10 градусов.