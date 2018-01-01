С 2018 года Рига обеспечит бесплатное питание старшеклассникам

Хорошую новость сообщил мэр Рги Нил Ушаков на своей страничке в соцсети Facebook. На очереди - детские сады.

"Хорошая новость для родителей – со следующего года в Риге бесплатное питание вводится также и в средней школе с 10-го по 12-й класс. Технически школы для этого полностью готовы.

Далее за 2018-й год мы подготовим всю техническую базу для того, чтобы в 2019-м году ввести бесплатное питание и в детских садах,

как муниципальных, так и частных.

Изначально планировалась обратная последовательность – сначала детские сады, потом средняя школа. Но учитывая технические моменты, было принято решение ввести новые льготы сначала в средней школе и полностью закрыть вопрос с бесплатным питанием в школах как таковых. А в 2019-м году уже полностью во всех детских садах", - сообщил градоначальник.