Новая неделя может принести первый снег

В ближайшие дни холодный воздух попадет в Латвию и принесет снег. Местами пройдет, об этом сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Синоптики прогнозирует, что вероятнее всего, снег увидят в Курземе и Земгале.

В ближайшие дни и ночи температура воздуха будет постепенно понижаться, что чревато «черным льдом» на дорогах.

Как сообщалось, ближайшей ночью на пятницу похолодает до -3 градусов.

Возможны заморозки, отдельные частки дорог обледенеют.

В субботу на юге и юго-западе страны возможны кратковременные осадки.

В выходные дни ожидается в основном сухая погода. В ночь на воскресенье возможны заморозки до -4 градусов, днем воздух прогреется всего до +3..+9 градусов.

В начале следующей недели с юго-запада Латвию начнет пересекать зона осадков, при низкой температуре воздуха возможен снегопад. С наибольшей вероятностью он ожидается в Курземе и Земгале.