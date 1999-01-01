В конце недели Дом Черноголовых откроется для посетителей

С воскресенья, 22 октября, Дом Черноголовых откроется для посетителей, сообщила агентству ЛЕТА представитель ООО «Ригас нами» Зане Арая.

Дом Черноголовых будет открыт для осмотра со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00.

Посетители смогут осмотреть зал торжеств, кабинеты президента, представительские помещения и размещенные в них экспозиции и коллекцию серебра.

Экспозиции дополнены интерактивными элементами, позволяющими более наглядно прочувствовать атмосферу погребов, отметила Арая.

Дом Черноголовых построен в 1334 году, в 1999 году был восстановлен.

Возможно также заказать групповые экскурсии.