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В конце недели Дом Черноголовых откроется для посетителей

LETA
Фото: Ieva Lūka / LETA

С воскресенья, 22 октября, Дом Черноголовых откроется для посетителей, сообщила агентству ЛЕТА представитель ООО «Ригас нами» Зане Арая.

Дом Черноголовых будет открыт для осмотра со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00.

Посетители смогут осмотреть зал торжеств, кабинеты президента, представительские помещения и размещенные в них экспозиции и коллекцию серебра.

Экспозиции дополнены интерактивными элементами, позволяющими более наглядно прочувствовать атмосферу погребов, отметила Арая.

Дом Черноголовых построен в 1334 году, в 1999 году был восстановлен.

Возможно также заказать групповые экскурсии.

Рига
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