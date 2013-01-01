Все, что нужно знать о новых автобусах Solaris Urbino

На днях предприятие Rīgas satiksme получило новые автобусы серии Solaris Urbino. Аналоги уже курсируют по улицам Риги. 70 единиц транспорта улучшенной версии – 12- и 18-метровых 35 автобусов появятся на различных маршрутах Риги до конца года. Таким образом по столице будут ходить только низкопольные автобусы.

Новые автобусы – часть покупки в рамках заключенного в 2013 году договора, предусматривающего приобретение сделанных в Польше 175 автобусов.

До конца года по этому договору в Ригу в целом будет поставлено уже 140 единиц транспорта, оставшиеся 35 привезут в столицу до 2019 года.

Новые автобусы отличаются и по дизайну, и по техническому оснащению. По сравнению со своими старшими «собратьями», в салонах появились новые технические устройства.

Студенты и школьники, например, обязательно оценят новинку – порты USB, где можно подзарядить мобильный телефон или планшет.

«Гнезда» расположены в нескольких местах вдоль салона. Вертикальные поручни оснащены дополнительным освещением для слабовидящих людей. Передние сидения оборудованы дополнительными опускающимися поручнями, а места для детских колясок и людей с ограниченными возможностями – специально размечены яркими цветами. В целях пожарной безопасности в каждом автобусе установлены по два огнетушителя.

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Благодаря модернизированному каркасу и надстройке, автобус стал легче и прочнее. А также экономичнее, поскольку уменьшился расход топлива. Изнутри автобус кажется шире, что особенно важно для пассажиров с клаустрофобией. Новинка наружного дизайна – боковые панели. Они прикручены более легкими элементами и, в случае аварии или вынужденного ремонта, позволяют снять панель за 10 минут. Угол поднятия задней панели для удобства ремонтников также повышен с 120 до 170 градусов.

Что еще есть в автобусе: выдвижная платформа с электромеханическим приводом (для лиц с ограниченными возможностями),

системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, интегрированная система бортовой информации, специальные комплекты инструментов и комплекты резервных частей и материалов для пробега на 150 000 км.]

Дополнительное оборудование автобуса предусматривает автоматическое устройство для тушения мотора в случае пожара, внутренние мониторы LCD и устройства связи для передачи информации.

Общее число сидений в автобусах останется прежним 33+1. Однако увеличится число мест на уровне пола.

В модели Urbino 3 (12-метровом) их было 10, а в новом 12-метровом Solaris Urbino – 16 мест, в свою очередь в 18-метровом – 24 сидячих места. В 12-метровом автобусе количество стоячих мест также вырастет – с 104 до 110.