Внимание – чёрный лёд! Для водителей он опаснее, чем первый снег

Осенью и зимой, когда температура воздуха колеблется около нуля градусов, в основном по ночам и утром, влажные места на дороге замерзают, и на проезжей части и тротуарах может образовываться с трудом видимый слой льда - так называемый черный лед.

«Черный лед опаснее, чем первый снег, потому что он малозаметен и нередко становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Иногда может ошибочно показаться, что дорога мокрая, а на самом деле ее покрывает тонкий слой льда.

В нашем опыте есть несколько случаев, когда из-за черного льда автомашины попадают в такие тяжелые аварии, что больше не подлежат восстановлению. Чтобы уберечь себя, нужно постоянно быть осторожным, а также своевременно подготовить свой автомобиль к зимнему сезону», - говорит директор страховой компании Balta по возмещениям Ингус Савицкис.

В осенне-зимний сезон скользкие дороги являются одной из главных причин выплаты страховых возмещений

- с ноября прошлого года по февраль текущего Balta выплатила возмещения за аварии на скользких дорогах на сумму более 0,9 млн евро.

Согласно статистике Balta, с ноября прошлого года по февраль текущего 42% аварий произошло из-за того, что автомобили, которые занесло на скользких дорогах, врезались в деревья, столбы, ограды, дорожные ограждения и др. Самые большие затраты возникли у водителей, автомашины которых в результате скольжения перевернулись - среднее возмещение за такую аварию составляет более 6000 евро.