Отклонен иск к «Maxima Latvija» по одному из гражданских дел о золитудской трагедии

Рижский окружной суд отклонил иск к ООО «Maxima Latvija» по одному из гражданских дел о золитудской трагедии, сообщил агентству ЛETA представитель «Maxima Latvija» Янис Бесерис.

Суд 19 октября отклонил иск семьи погибшего в золитудской трагедии о взыскании с «Maxima» компенсации морального ущерба. Иск был отклонен при рассмотрении поданной «Maxima Latvija» апелляционной жалобы на приговор суда первой инстанции, пояснил он.

«Объективная оценка золитудской трагедии очень важна, поскольку несомненно будет иметь последствия для латвийской судебной системы в целом и аналогичных судебных процессов по делу о золитудской трагедии», - считает руководитель «Maxima Latvija» Андрис Вилцмейерс.

Несмотря на то, что суд отклонил конкретный иск, признав тем самым отсутствие юридического обоснования для взыскания компенсаций с «Maxima Latvija», предложение финансовой поддержки семьям погибших от «Maxima Latvija» в размерен 100 тыс. евро по-прежнему остается в силе, подчеркнул он. На данный момент соглашения заключены с большей частью семей. Предприятие выделило на эти цели около 5 млн евро.

В целом же «Maxima Latvija» выделило на поддержку пострадавших в трагедии свыше 8 млн евро.