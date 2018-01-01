Медики получили полную уверенность в повышении зарплат в 2018 году

После сегодняшних переговоров с Министерством здравоохранения Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) убедился, что в следующем году повышение зарплат медикам будет существенным, сообщил агентству ЛETA председатель ЛПРЗСУ Валдис Керис.

Переговоры были конструктивными, медики были ознакомлены с конкретными размерами повышения зарплат и в целом их одобрили.

Предстоит еще уточнить план повышения зарплат техническому персоналу и то, как деньги из бюджета дойдут до кошелька работника. Для этого примерно через 10 дней будет созвано следующее заседание рабочей группы Минздрава, добавил Керис.

Минимальная зарплата, являющаяся начальным условием для всех дальнейших повышений, у медиков повысится на 10% - 40%, сообщил Керис.

Средняя зарплата в амбулаторном секторе в зависимости от квалификации персонала вырастет на 13% - 30%, зарплата работающих в больницах и неотложной медицине - на 50% - 80%, при этом следует учитывать, что повышение зарплат работникам больниц связано также с повышением оплаты сверхурочной работы.

Разрабатывая систему повышения зарплат, Минздрав подумал и об уменьшении неравенства - большие зарплаты увеличатся меньше. От повышения низшей ставки выиграют именно получатели более низких зарплат, отметил Керис.

В следующем году отрасль сможет «немного перевести дух», однако все еще остается неясность относительно 2019 и 2020 гг. Поэтому необходимо продолжать работу над законопроектом о финансировании здравоохранения и законопроектами о госбюджете 2018 года и очертаниях среднесрочного бюджета на 2018, 2019 и 2020 гг., сказал профсоюзный лидер.

Как сообщалось, в начале октября ЛПРЗСУ призвал Министерство здравоохранения незамедлительно созвать рабочую группу, чтобы договориться о повышении оплаты труда работникам отрасли.

По информации Минздрава, в следующем году зарплаты работающих в больницах врачей и функциональных специалистов повысятся примерно на 80% - с 859 евро до 1547 евро в месяц.

Существенно - на 73% - повысятся также зарплаты лечебного и ухаживающего за пациентами персонала больниц,

а также ассистентов функциональных специалистов. В 2018 году они будут получать вместо нынешних 537 евро 929 евро в месяц. Зарплата больничного персонала поддержки вырастет на 55% - с 400 до 621 евро в месяц.

В амбулаторном здравоохранении зарплаты повысятся меньше: врачей и функциональных специалистов - на 31%, лечебного и ухаживающего за пациентами персонала и ассистентов функциональных специалистов - на 26%, персонала поддержки - на 13%.