В Латвии думают о патриотах: «ГТО» с «привкусом СССР»?

Министерство обороны предлагает сделать школьный предмет «защита государства» обязательным в средних школах и техникумах. Войти в список обязательных предметов школьной программы для военного дела — это большой вызов, так как предстоит решать вопросы финансирования и инструкторов, которые должны будут обучать детей. О необходимости такого предмета, как «защита государства» на этой неделе в Резекне представители министерства обороны обсуждали с директорами школ, сообщает Латгальская студия Латвийского радио.

В одном из тренировочных лагерей яунсрадзе молодежь проходит инструктаж по безопасному обращению с оружием. Обучение «защиты государства» с некоторыми дополнениями будет напоминать уже действующую программу по работе с яунсаргами. На базе основной школы будут изучаться такие темы, как гражданская оборона и патриотическое воспитание. Также будут включены физическая подготовка и навыки выживания. На этапе средней школы добавят блок, касающийся знаний по военному делу.

По подсчётам министерства обороны для освоения предмета в средней школе потребуется 370 учебных часов, из которых 240 необходимо посвятить военной подготовке. После окончания средней школы выпускник может пройти экзамен,

при сдаче которого юного гражданина запишут в военный резерв.

О необходимости такого предмета представители министерства обороны разговаривали на региональном семинаре в Резекне с представителя школ Латгалии. Большинство учителей поддерживает инициативу минобороны. В их числе учитель Лудзенской городской гимназии Вия Завадская и директор Карсавской средней школы Эдгар Пукстс.

«Смотря на историю, а также имеющуюся ситуацию, я думаю, что это необходимо, но эти занятия необходимы уже в начальной школе и что особенно важно –

так это воспитание не только школьников, но и общества в целом.

Я считаю, что общество мало информировано о вопросах безопасности государства и насколько это важно».

«Занятие по «защите государства», необходимо, чтобы наше общество знало, как действовать в экстремальной ситуации. Это важно также создания безопасности в нашем государстве. Молодёжь будет готова? Молодёжь, хороший вопрос. Всё новое всегда воспринимается с осторожностью, но я думаю, что со временем всё опасения пройдут».

Изначально занятия по «защите государства» планировались, как обязательный предмет на выбор. Однако в конце сентября на комиссии Сейма по обороне депутаты продвигали идею того, что «защита государства» должен стать обязательным предметом во всех средних школах и техникумах.

Как обстоят дела на практике, объясняет директор центра информации и яунсардзе Айвис Мирбахс.

«Мы находимся в начале пути. Вопросов больше, чем ответов. У нас подготовлена концепция для обязательных предметов по выбору, из которой мы рассчитали, что количество обучаемых в основной и средней школах не превысит 10 000 человек. Это число на которое мы опирались. Но в средних школах и техникумах обучается около 35 000 молодых людей. На этот счёт у меня ответа нет».

Серьёзным вызовом для налаживания полноценного обучения станет создание инфраструктуры, представление экипировки, финансирования и инструкторов. На данный момент в Латгалии есть несколько мест, где занятие для яунсаргов не проводятся из-за отсутствия инструкторов.

К примеру, инструкторов для работы с яунсаргами не хватает в Резекне, Даугавпилсе, Ливанах и Прейли. В том случае, если «защита государства» станет обязательным предметом, то потребуется около 500 инструкторов, считает директор центра информации и яунсардзе Айвис Мирбахс.

«Нам надо понимать, откуда мы будем брать инструкторов, которых нет. Необходимо разговаривать с министерством образования и науки, с конкретными ВУЗами, как мы можем подготовить необходимые кадры, как быстро это удастся сделать и в зависимости от того, насколько быстро ВУЗы справятся с этим можно говорить о том, когда возможно введение предмета».

Сколько денег потребуется на обеспечение предмета по «защите государства» пока не ясно.

Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис отмечает, что пока всё находится на стадии осмысления того, что ещё предстоит сделать.

Как пилотный проект новый предмет планирует запустить со следующего учебного года, но не во всех средних школах, так как пока это невыполнимая задача.

Вот такие нормы ГТО сдавали в советское время юноши и девушки

Справка

Готов к труду́ и обороне СССР» (ГТО) — программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодёжи. Существовала с 1931 по 1991 год. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. В Советской армии аналогом ГТО был Военно-спортивный комплекса.