Закачка природного газа в Инчукалнское подземное газохранилище закончена

Оператор системы передач и хранения природного газа АО «Conexus Baltic Grid» 19 октября закончил цикл закачки природного газа в Инчукалнское подземное газохранилище, сообщила агентству ЛETA его представитель Даце Балтабола.

В этом году участники рынка природного газа закачали в Инчукалнское подземное газохранилище 11,36 тераватт/ч природного газа. Общее накопление активного природного газа по окончании сезона закачки - 15,02 тераватт/час, что составляет 62% общего возможного для хранилища количества активного природного газа.

В ближайшие дни планируется начать поставку природного газа из хранилища.