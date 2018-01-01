Уделите миннут внимания! Это касается каждого, но будьте осторожны!

25 мая 2018 года на всей территории Европейского союза (ЕС) вступит в силу регула об Общей защите данных (General Data Protection Regulation - GDPR), целью которой является борьба с необоснованным использованием и утечкой личных данных, об этом информирует латвийское предприятие информационных технологий «Squalio».

«Понятие «данные физического лица» имеют очень широкое определение. В основном, это все данные, которые имеют отношение к идентифицированию или процессу идентификации физического лица. Например, если у предприятия есть база данных клиентов, отзывов или анкет с предложениями, данные программы лояльности клиентов, письма электронной почты, фото, видео с камер наблюдения, или CV работников предприятия, значит данное предприятие имеет отношение к новой регуле,» объясняет Элина Гирне, ведущий юрист «Squalio».

Предприятию необходимо осознавать свои риски и доступный объём данных физических лиц.

Очень важно, не только правильно их хранить, но и определить кому они доступны. Необходимо отметить, что размер штрафа за несоблюдение регулы об Общей защите данных весьма ощутим - до 20 миллионов евро, или 4% от оборота компании. Кроме того, если предприятие является международным, тогда данный штраф применяется к обороту всей группы компаний.

Зачем компании ИТ-стратегия?

«Государственная инспекция данных рекомендует предпринимателям, которые ежедневно занимаются обработкой личных данных,

провести оценку ситуации, с целью выяснить, какая информация находится в ведении предприятия, как предприятие получает данные и кому передает.

В общей регуле по защите данных 99 статей, таким образом все изменения и их влияние на предприятие, организацию и работу государственных структур трудно прогнозировать,» рассказывает Дайга Авдеянова, директор Государственной инспекции данных.

Чтобы облегчить работу предприятий с приведением в порядок документации, «Squalio» подготовил бесплатный пакет юридических документов с необходимыми шаблонами документов, оформленными в соответствии с требованиями регулы Общей защиты данных. С данными шаблонами документов можно ознакомиться и скачать на странице: www.gederts.lv.

Как подчеркнул госсекретарь министерства юстиции Райвис Кронбергс, «регула Общей защиты данных

затронет почти каждого жителя Латвии и Европы.

Уже сейчас предприятия стран Скандинавии и Восточной Европы занимаются активной разработкой планов по введению, не оставляя это на последний момент. Похвально и то, что в Латвии предприятия частного сектора заботятся об информировании населения и предлагает различные руководсва.

Больше информации о том, что такое регула Общей защиты данных и что её введение означает для всех жителей Латвии, можно узнать из этого видео .