С 895 до 1547 евро. За такое повышение зарплаты врачам будем платить мы с вами

Намеченное Министерством здравоохранения в будущем году повышение зарплат медицинским работникам приведет к росту цен в частной медицине, заявил агентству ЛЕТА председатель правления «Веселибас центрс 4» Марис Ревалдс.

Он пока не прогнозировал, насколько увеличатся зарплаты и цены в частном секторе.

Минздрав планирует значительное повышение зарплат в стационарах, и это может означать, что

частному сектору будет трудно удержать работников, и придется повышать зарплаты.

«В условиях борьбы за работников в медицине такие изменения не пойдут на пользу. Ясно, что частный сектор попытается сохранить свой персонал.

Мы поднимем зарплаты, но повысить придется и цены на услуги», - сказал Ревалдс.

Чтобы получить ясное представление о намерениях Минздрава, представители частной медицины хотят встретиться с работниками министерства.

В будущем году в стационарном здравоохранении зарплаты врачей планируется повысить примерно на 80% - с 859 до 1547 евро.