В Ригу доставили мощи сорока великомученников

В пятницу, 20 октября, в Ригу прибыл ковчег с мощами святых новомучеников и исповедников русской православной церкви, которые пострадали после октябрьской революции в ХХ веке.

Звон колоколов известил о прибытии в Рижский кафедральный собор Рождества Христова ковчега, в котором хранятся мощи 54 святых. 15 из них были архипастырями, 17 клириками, 16 — монахами и шестеро мирянами. Время выбрано не случайно: сто лет назад после революции начались гонения на церковь. Тысячи людей пострадали за Христа в те трагические годы. 1 760 из них уже прославлены в лике святых. Чьим же мощам могут поклониться в эти дни жители Латвии?

Прежде всего, следует назвать Патриарха Тихона, который вступил на Патриарший престол как раз в 1917 году. Именно он своим указом даровал самостоятельность Латвийской Православный Церкви. В ковчеге есть также мощи двух Рижских Архипастырей — Иоанна (Поммера) и Агафангела (Преображенского). Иоанн Помер — первый святой латвийской земли. Его жестоко убили.

Многие наверняка знают и святителя Луку Крымского. Будучи хирургом святитель Лука написал книгу «Очерки гнойной хирургии», которой до сих пор пользуются во всем мире. Его мощи тоже есть в ковчеге, как и мощи старца Оптиной пустыни — Севастиана. Отсидев в большевицких концлагерях, он нес своё старческое служение в Караганде.

Но жизнь каждого из 54 святых достойна изучения и подражания.

Нетленные мощи святых источают Святой Дух, изливают благодеяния. Мощи начали почитать еще в 787 году. В чем польза от мощей Митрополит Рижский и всея Латвии Александр сказал во время своей проповеди, процитировав Иоанна Златоуста.