Микрорайоны сорвали джекпот

В ближайшие пять лет в столице станет на 42 игровых зала меньше. Так решила Рижская дума. Но это только в центре. А вот избавлять от игровых залов микрорайоны латвийской столицы никто не собирается, сообщает программа «Сегодня вечером» на LTV7

Пока владельцы игровых залов готовят иски в суд. 9 уже ушли, 33 ещё на подходе. «В эти залы были вложены средства, инвестиции ещё не окупились», - объясняет «Сегодня вечером» на LTV7 Гиртс Лудекс, председатель правления Латвийской ассоциации игорного бизнеса. По его словам, потеряют не только предприниматели, но и казна — больше пяти миллионов евро.

Однако решение уже принято.

Закрываются 42 игровых зала. Но только в историческом центре.

Между тем в микрорайонах игровых залов не меньше, если не больше. К примеру, в Золитуде один игровой зал находится в 200-х метрах от другого. Причём управляет ими одна и та же компания.

Но если дума нашла лазейку, которая позволила закрыть пристанища для азартных людей в центре, то вот с микрорайонами ситуация другая. Муниципалитету нужно доказать, что игровые залы наносят ущерб жителям. А с доказательством, как признался председатель комитета по безопасности Рижской Дайнис Турлайс, проблемы. Пока дума избрала другой подход — новые разрешения на обустройство игровых залов в микрорайонах не выдаются.