Стало известно, кто травит Вецмилгравис (видео)

История с утечкой циангидрида ацетона в 2009 году ничему не научила столицу. 13 и 20 сентября Вецмилгравис накрыла волна удушливого газа, что вызвало настоящую панику среди жителей. В одном случае виновный был найден. Вот только, как выяснила программа «Личное дело» Русского вещания LTV7, административного дела, о котором сообщалось, в компании в глаза не видели. Вину они тоже не признают. В другом случае — виновник и вовсе найден не был. Но в Рижском свободном порту «Личному делу» подтвердили, что знают, кто виноват в едком запахе.

Едкий запах Вецмилгравис накрыл 13 и 20 сентября. Очевидцы жаловались: сильно пахло газом. Было госпитализировано четыре человека. Представитель Госслужбы среды Элмарс Ясинскис говорит: виновника запаха 13 сентября найти так и не удалось. Зато после повтороного эпизода - 20 сентября - виноватого нашли. Госслужба среды распространила информацию: в отношении PARS Termināls возбуждено административное дело о загрязнении воздуха. Вот только член правления PARS Termināls Айгарс Рекис уверен, что виноватого просто назначили.

«Везде писали, что был запах меркаптана, но мы в тот день перегружали бензин. Там нет меркаптана.

И если учесть направление ветра, который наблюдался в тот день, о чем мы отдельно получили данные от государственной метеорологической службы, то мы не могли быть источником этого загрязнения», - пояснил Рекис LTV7.

Теперь о 13 сентября. Согласно данным автоматической идентификационной системы AIS, которая используется в судоходстве и находится в открытом доступе, единственное судно с профильным грузом, которое обслуживалось в Рижском порту в эти числа сентября был газовоз Stella Kosan. Оно грузилось пропиленом на терминале Latvijas propāna gāze. Терминал находится на Krievu sala. В момент загрузки, согласно данным Государственного центра геологии и метеорологии, дул юго-западный ветер. Это как раз в сторону Вецмилгрависа.

Председателю правления Рижского свободного порта,

вице-мэру Риги Андрису Америксу имя виновника известно, но раскрывать его он не торопится, ссылается на юридические последствия,

и, по его словам, ждет документов, подтверждающих вину.

«Вероятная версия, которую я не могу сегодня подтвердить заключается в том, что у нас в порту есть еще жидкий газ. LPG терминал. Теоретически, там, когда компрессор превышает давление в трубах, происходит определенный выброс вещества», - говорит Америкс.

В компании Latvijas propāna gāze отрицают свою причастность к инциденту с запахом. Хотя и признают: в тот день они действительно грузили газовоз Stella Kosan пропиленом. «В последнее время у нас несколько раз были представители Портовой полиции и Службы среды, которые заходили на корабль. Обследовали территорию с газоанализаторами. Нигде, ничего ими не было констатировано», – рассказал Иван Хотинец, представитель компании Latvijas propāna gāze.

Как уже писал Русский TVNET, инспектор Рижского регионального управления Государственной службы окружающей среды (ГСОС) в пятницу 13 октября утром в очередной раз обнаружил, что в Вецмилгрависе распространяется неприятный запах.

Как сообщила представитель ГСОС Марута Буклевича, инспектор обследовал расположенные в этом портовом районе предприятия и констатировал, что источником запаха является «BLB Baltija terminals», где на танкер загружаются тяжелые нефтепродукты. В то же время инспектор констатировал, что погрузочные работы ведутся в соответствии с технологическими требованиями.

Региональное управление ГСОС поручило предприятию во время перевалки нефтепродуктов регулярно контролировать интенсивность запаха и не допускать его распространения за пределы территории терминала.

Жители Вецмилгрависа в районе порта уже в течение многих лет периодически жалуются на неприятный запах.

Например, вечером 12 сентября этого года за 2 часа поступило более 400 звонков на единый номер спасательных служб 112. Территорию обследовали ГСОС и портовая полиция, но конкретного источника запаха не нашли.

В ГСОС предположили, что причиной запаха могут быть меркаптаны. В малой концентрации для здоровья они не опасны.

Аналогичная ситуация была и 20 сентября. ГСОС сообщила, что запах был связан с погрузкой судна на территории «PARS terminаls» на Кундзиньсале. Были взяты образцы нефтепродуктов, начато административное дело.