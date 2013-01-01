Уволенный работник «Лиепаяс металургс» обратился к президенту страны

Долголетний работник АО «Лиепаяс металургс», который потерял работу в 2013 году, после того как суд признал завод неплатежеспособным, продолжает бороться за справедливость. Высшим должностным лицам государства – президенту Раймонду Вейонису, премьер-министру Марису Кучинскому и председателю Сейма Инаре Мурниеце лиепайчанин отправил открытое письмо с просьбой дать юридическую оценку о нарушениях прав человека.

Напомним, что после массового увольнения работников «Лиепаяс металургс» в ноябре 2013 года, за справедливостью в суд обратились многие бывшие металлурги, которые настаивали, что с работы уверены необоснованно и задним числом, им неправильно начислены средняя зарплата и пособие по безработице. С почти идентичными требованиями в суд обратились работник прокатного цеха Алдис Межвидс и бригадир производственной смены прокатного цеха Имант Буцис, но после многих судопроизводств во всех судебных инстанциях результат у каждого отличительный.

Согласно решению Верховного суда, А.Межвидсу удалось добиться,

чтобы ему выплатили юридически правильно начисленное пособие по увольнению, в свою очередь,

что касается иска И.Буциса, то Курземский окружной суд решил, что с предприятия в его пользу нужно взыскать лишь разницу средней зарплаты размером примерно в 89 евро, которая причитается за три рабочих дня, а в остальной части иск был отклонен. И.Буцис обжаловал это решение, но Верховный суд его отклонил.

Бывший металлург указал, что, по его мнению, некоторые статьи закона суд истолковал неправильно или же не учел гарантированные Конституцией правовые принципы. В своем письме, адресованном высокопоставленным лицам государства он отмечает: «В демократическом и правовом государстве каждое решение (также судебное) должно быть обоснованным и выясненным. Это предусмотрено также законом».

Мужчина хочет получить пояснение в отношении того, на основании какого юридического документа четыре года назад он был уволен с работы в период, когда у него была нетрудоспособность. Он также отмечает, что ликвидация предприятия не состоялась, и администратор «Лиепаяс металургс» самовольно истолковал закон.

«Пожалуйста, дайте ответ по существу на вопрос: как на заседаниях Кабинета министров могут решать о повторной продаже ликвидированного предприятия?» – спрашивает он в письме у высокопоставленных должностных лиц. До этого он обращался к генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу и министру юстиции Дзинтару Расначу, попросив их выдать юридический документ, подтверждающий ликвидацию завода «Лиепаяс металургс», а также оценить то, какому закону или его статье соответствуют распоряжения директора завода о дежурном режиме на производстве. «Они не дали ответа по существу», – сказал бывший металлург. И.Буцис предлагает также депутатам Сейма оценить противоправные действия государственных должностных лиц, несоблюдение Конституции и нарушения прав человека.

Бывший металлург надеется, что на вопросы о правомерности и нарушениях прав человека ответы даст также заместитель председателя Лиепайской думы Атис Декснис, который в период, когда началось массовое увольнение работников завода, был начальником персонального отдела АО «Лиепаяс металургс». «Если у Дексниса есть смелость, то он мне через средства массовой информации, как избирателю, должен дать ответ», – говорит И.Буцис.