В Видземе и Латгале - первые заморозки, но что нас ждет дальше?

До -1..-4 градусов опустилась температура и в субботу утром в Латгале и Видземе. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Курземе и Земгале было теплее: температура воздуха в субботу утром в этих регионах была +1..+6 градусов, на побережье - +7..+8 градусов.

В столице Латвии утром в субботу было +2 градуса.

Как уже писал Русский TVNET, по прогнозам синоптиков в субботу днем при переменной облачности и слабом северо-восточном, восточном ветре столбик термометра не превысит отметку плюс 7 градусов. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится ниже нуля почти на всей территории страны. Ожидаются заморозки от минус 2 до минус 5 градусов. Днем воздух прогреется лишь до плюс 6+7 градусов. Осадков в выходные дни синоптики не обещают.

В ночь на понедельник начнут сгущаться тучи, температура воздуха ожидается в пределах от плюс 3 до минус 2 градусов. Днем усилится восточный ветер, местами пройдет дождь и мокрый снег, воздух прогреется до плюс 4-5 градусов. Во вторник синоптики обещают восточный, юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью до 6-11 м/с.

Местами возможен небольшой дождь, а с утра - и мокрый снег.

Днем столбик термометра поднимется лишь до отметки плюс 4 градусов. Холодная погода с порывистым ветром, кратковременным дождем и мокрым снегом ожидается и в среду.

Ночная температура воздуха в первой половине новой недели будет держаться в пределах от минус 4 до + 4 градусов. В Видземе в отдельные ночи возможны заморозки до -5 градусов. Во второй половине недели, согласно нынешним прогнозам, станет немного теплее.

Суббота, по прогнозам синоптиков, будет солнечной, с небольшой облачностью. Воздух днем прогреется до +5,+10 градусов.