Депутат призывает разрешить использовать символику СССР на пикетах и шествиях

Разрешить использовать во время собраний, шествий и пикетов символику бывшего СССР призывает депутат Сейма Игорь Пименов.

Как сообщает LETA, Пименов предлагает не применять административные наказания за использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР и Латвийской ССР.

Кроме этого, с учетом того, что законом установлен запрет проповедовать нацистскую идеологию, он предлагает также исключить из закона формулировку, которая приравнивает коммунистическую идеологию к идеологии национал-социализма.

Такое отношение основано на ложных представлениях и умышленном искажении исторических событий и, будучи закрепленным в правовых нормах, вводит общество в заблуждение и оскорбляет тех, кто во время Второй мировой войны боролся против нацистов, - считает депутат.

Соответствующие поправки поданы ко второму чтению поправок к закону «О собраниях, шествиях и пикетах».