Начато строительство бизнес-центра «Origo»

На этой неделе начата забивка свай на строительной площадке бизнес-центра «Origo» компании по управлению торговыми центрами «Linstow Center Management» (LCM).

Как рассказал агентству ЛЕТА директор по проектам LCM Андис Кублачев, на Привокзальной площади, 1, где будет расположен новый мультифункциональный торгово-офисный центр, продолжаются подготовительные работы, которые выполняет ООО «Skonto buve». Новое здание станет частью торгового центра «Origo», на трех первых этажах которого будут расположены торговые площади, а на четвертом-шестом этажах - 11 500 квадратных метров офисных помещений «Origo One».

Строительство бизнес-центра «Origo», которое планируется завершить в 2019 году, будет способствовать улучшению городской среды на участке от Привокзальной площади до улицы Дзирнаву, а также впишется в проект нового железнодорожного вокзала.

LCM управляет торговыми центрами «Galactico» - «Alfa», «Mols», «Dole», «Origo» и «Galerija Centrs», общая площадь которых составляет более 230 тыс. квадратных метров. Также компания управляет крупнейшим в Эстонии торговым центром «Ulemiste».

Прибыль LCM в прошлом году составила 36 529 евро, что почти в десять раз меньше 2015 года, а оборот снизился на 2,3% и составил 3,413 млн евро. Единственным владельцем LCM является норвежская компания «Linstow».