В ночь на воскресенье ожидается похолодание

Предстоящей ночью и утром в воскресенье температура воздуха в Латвии понизится до +1..-4 градусов, местами в Видземе и Латгале - до -5..-7 градусов, прогнозируют синоптики.

Также ожидается густой туман, в некоторых местах возможны иней и обледенение, особенно возле водоемов и на мостах.

Не только ночью, но и днем будет прохладно - максимальная температура воздуха в воскресенье составит +3..+8 градусов. На большей части страны сохранится солнечная погода.

В Риге ночью и утром также возможен туман, днем будет солнечно. Ночная температура составит около -1 градуса, в пригородах - до -4 градусов, днем - до +7 градусов.