В нападении на прохожих в Мюнхене латвийцы не пострадали

Среди пострадавших в результате нападения в Мюнхене латвийцев нет, сообщает Министерство иностранных дел.

МИД призывает всех жителей Латвии, которые в настоящее время находятся в этом городе, связаться с близкими и сообщить, что с ними все в порядке.

В субботу мужчина с ножом напал на прохожих в нескольких улицах Мюнхена. Пострадали пять человек, они получили легкие телесные повреждения. Среди них были граждане иностранных государств - Италии и Румынии, а также ребенок.

Полиция задержала нападавшего. Мотивы его действий пока не известны.