Мобильный позвонил пару раз и замолчал? Лучше не перезванивайте!

Мобильный телефон позвонил один или два раза и замолчал, получатель перезванивает на указанный номер и... лишается суммы денег.

Схема подобных мошенничеств не нова, но за последние несколько недель в Ирландии пережита беспрецедентная атака преступников, сообщает портал «Baltic-Ireland.ie» со ссылкой на представителей второго крупнейшего оператора страны THREE.

Мошенники надеются, что человек перезвонит не обращая внимания на номер. Десятки тысяч пользователей получили звонки с номерами с международными кодами +231 или +269. Таким образом мошенники побуждали людей отзванивать на линии с повышенными тарифами. Схема давно известна : чем дольше человек пытается «висеть» на линии, тем больше денег он лишится.

Запомните эти коды: Либерия +231, Коморские острова +269 и код из Австрии +43.

Операторы советуют людям не отвечать на незнакомые номера. Персоны, которые все же получили подозрительные звонки, должны оповестить об этом своих операторов.