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В латвийскую экономическую зону вошли корабль и подлодка российского флота

LETA 1
Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

В эксклюзивную экономическую зону Латвии в Балтийском море в воскресенье вошли корабль и подводная лодка ВМФ России, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС).

В 15 морских милях от территориальных вод Латвии сегодня замечены корабль класса «BS Parchim» и подводная лодка класса «Кило».

Вчера НВС констатировали присутствие в экономической зоне Латвии трех кораблей ВМФ России.

В шести морских милях от морской границы Латвии было идентифицировано учебное судно класса «Смольный», в 13 морских милях от границы находился постановщик буев «Килектор 1» класса «Сура», а в 18 милях - корабль снабжения «Иргиз» класса «Бира».

Россия
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