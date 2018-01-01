Двери закрываются в полночь: депутаты не будут обсуждать бюджет по ночам

На следующей неделе Сейм начнет рассмотрение в первом чтении проекта госбюджета на 2018 год. Предполагается, что законопроект в случае необходимости депутаты будут обсуждать два дня - в среду, 25 октября, и в четверг, 26 октября.

В среду заседание начнется во второй половине дня и продолжится в четверг, если депутаты не успеют рассмотреть все вопросы. Ранее политиков критиковали за то, что заседания по важным вопросам затягиваются до поздней ночи, поэтому для рассмотрения бюджета и в первом, и во втором чтении отведено по два дня.

Доходы госбюджета 2018 года запланированы в размере 8,75 млрд евро, расходы - в размере 8,95 млрд евро. Приоритетом будущего года будет здравоохранение, финансирование которого впервые превысит 1 млрд евро.

Разрабатывая бюджет следующего года, политики отказались от т.н. депутатских квот, то есть не будет распределяться дополнительное финансирование на предложения депутатов, но они смогут внести свои предложения по более эффективному использованию средств.

Утвердить бюджет и сопровождающиеся законопроекты в окончательном чтении планируется в конце ноября.

Как уже сообщал наш портал, в прошлом году депутатом пришлось нелегко: заседание началось в 9 часов утра 23 ноября, а завершилось только после 4 часов утра сегодня 24 ноября.

Когда Сейм принимал важный для страны документ - бюджет в 2016 году, Валдис Калнозолс, положив голову на пачку документов, безмятежно спал. И тут же стал мемом в сети.