Сколько стоит вернуть наши жизни или почему латвийский чиновник получает больше реаниматолога?

«Я не могу понять мораль нашего государства – как администратор по неплатежеспособности, который наживается на чужом горе, может получать десятки тысяч евро в месяц, а врач, который в неделю спасает пять или шесть человеческих жизней, деньги годами найти не может», - с горечью говорят латвийские медики.

Руководитель Рижского регионального центра Службы неотложной медицинской помощи Аксель Росховс рассуждает: «Возможность работать в новых машинах «скорой помощи» - это одно, но совершенно другое это зарплата, которую медики получают за ненормальную нагрузку на работе».

Почасовая ставка увеличилась на центы и люди продолжают сбегать с этой очень важной, недооцениваемой государством работы.

Реаниматолог-анестезиолог Виктор Горовенко работает на «скорой» в составе специализированной бригады круглосуточно. Бригада отправляется на помощь своим коллегам в особо сложных ситуациях. В тот день, когда Виктор беседовал с журналистами, он спас жизнь жителя Сигулды, у которого случился инфаркт. Его перевезли в Ригу и когда состояние стало критическим, позвали на помощь бригаду, в которой работал Виктор.

"Мы ехали к ним на встречу, встретились в Вангажи... Слава богу, все закончилось хорошо!, - расказывает он об обычном дне своей службы.

Бывает, он встречается с очень тяжелыми случаями, психологически тяжелыми. Так, недавно из окна выпала 23-летняя девушка. «Констатировали клиническую смерть, реанимировали, но неудачно. Каждый вызов - своего рода трагедия», - объясняет доктор, у которого помимо работы на «скорой» еще 4 рабочих договора, ведь ему надо содержать семью, где растут 3 ребенка.

Виктор работает еще в реанимационном отделении Латвийского инфектологического центра, а также в приватной клинике и лектором в колледже. Когда он спит? «Ну нет такого, что вся ночь в одних вызовах. Тогда часик можно и поспать.

С утра выпью кофе и отправляюсь на очередную работу» - рассказывает он.

Росхофс подсчитал, что за эту неделю было проведено 28 реанимаций, 19 из которых были успешными. Сколько стоит вернуть человека к жизни? Врач-реаниматолог за более чем 200 часов работы в месяц (одна ставка - 168 часов) получает 1300-1400 евро после уплаты налогов. Причем, у врачей - реаниматологов самые высокие зарплаты.

Виктор считает, что врачам его специализации надо получать около 3000 евро, тогда можно не брать дополнительную работу и нормально отдохнуть, подготовиться к работе, повышать квалификацию. Он повышает свой профессиональный уровень в иностранных клиниках - за свой счет. « Необходима непрерывная тренировка, так как постоянно идет новая медицинская информация, меняется подход» - говорит он.